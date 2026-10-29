Россиянин после тренировки утолил жажду из найденной на улице бутылки и слёг с отравлением

В Оренбургской области 72-летний мужчина оказался в больнице после того, как выпил уксусную кислоту из найденной на улице бутылки. Пенсионеру потребовалась медицинская помощь, а обстоятельства случившегося теперь выясняют правоохранители. Об этом сообщили в ОМВД России по Новосергиевскому району.

Как рассказал пострадавший, утром он отправился на стадион, чтобы заняться физическими упражнениями. Возвращаясь домой, мужчина заметил пластиковую ёмкость с прозрачной жидкостью. Любопытство взяло верх: местный житель решил выяснить, что находится внутри, и сделал два глотка.

Практически сразу пенсионер ощутил сильное жжение в горле. Лишь после этого, почувствовав характерный запах, он понял, что попробовал не воду, а уксусную кислоту.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение посёлка Новосергиевка, где ему оказали первую помощь. Для дальнейшего лечения пациента направили в Оренбург. Сотрудники полиции организовали проверку и устанавливают все детали происшествия. Жителям региона напомнили об опасности употребления неизвестных жидкостей и продуктов, особенно обнаруженных на улице.