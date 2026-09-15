Россиянин признал вину в незаконном реэкспорте авиазапчастей США в Россию

В США россиянин признал вину по делу о поставках в Россию американских авиационных и аэрокосмических товаров в обход экспортных ограничений. По данным Минюста США, совокупная стоимость контрабанды составила почти $2 млн.

Андрей Самуиловский, имеющий гражданство России, Эстонии и Швейцарии, признал в суде вину в сговоре с целью нарушения американского законодательства об экспортном контроле. Следствие считает, что с начала 2022 года по сентябрь 2024-го он и его сообщники организовали десятки поставок продукции американского происхождения. Товары направляли компании ITC Middle East FZ-LLC, одним из сооснователей которой был Самуиловский, а затем реэкспортировали в Россию.

В основном речь шла о компонентах авиационного и аэрокосмического назначения, на вывоз которых требовалось разрешение Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Необходимой лицензии на поставки в Россию не было. Самуиловскому грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор по делу должен быть вынесен 13 января 2027 года.

Ранее гражданина РФ Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по делу об участии в международном кибермошенничестве. Злоумышленники создавали домены, внешне похожие на сайты финансовых организаций. Введённые там данные позволяли получать доступ к чужим счетам, узнавать остатки и проводить несанкционированные переводы. Филимонов отвечал за техническую инфраструктуру этой системы. При признании виновным минимальное наказание составит два года заключения. Максимальный совокупный срок может достигнуть 175 лет.