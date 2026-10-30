Россиянин с огромным телевизором сломал эскалатор в ТЦ на 76 тыс рублей

Покупатель телевизора на Сахалине должен выплатить торговому центру более 76 тысяч рублей за повреждённый эскалатор. Мужчина перевозил крупную коробку по межэтажному подъёмнику, который предназначен только для посетителей. Упаковку зажало механизмом, после чего эскалатор аварийно остановился.

В результате происшествия сломались три ступени, сообщает суд. Сумму ущерба оценили в 76 195 рублей. Покупатель отказался добровольно компенсировать расходы торгового центра, сообщили в пресс-службе Сахалинского областного суда.

Сначала суд первой инстанции отклонил иск руководства торгового центра. Однако областной суд пересмотрел это решение и встал на сторону истца. В итоге покупателя обязали полностью возместить ущерб.