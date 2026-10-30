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Регион
Опубликовано 30 октября, 06:49

Россиянин с огромным телевизором сломал эскалатор в ТЦ на 76 тыс рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Покупатель телевизора на Сахалине должен выплатить торговому центру более 76 тысяч рублей за повреждённый эскалатор. Мужчина перевозил крупную коробку по межэтажному подъёмнику, который предназначен только для посетителей. Упаковку зажало механизмом, после чего эскалатор аварийно остановился.

В результате происшествия сломались три ступени, сообщает суд. Сумму ущерба оценили в 76 195 рублей. Покупатель отказался добровольно компенсировать расходы торгового центра, сообщили в пресс-службе Сахалинского областного суда.

Сначала суд первой инстанции отклонил иск руководства торгового центра. Однако областной суд пересмотрел это решение и встал на сторону истца. В итоге покупателя обязали полностью возместить ущерб.

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Ранее Life.ru рассказывал о погроме в магазине бытовой техники в Краснодаре. Там 34-летний мужчина разбил 15 телевизоров, сбрасывая их с выставочной витрины на пол. Стоимость повреждённой техники превысила 1,5 миллиона рублей.

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Лия Мурадьян
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