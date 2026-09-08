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Регион
Опубликовано 8 сентября, 18:32

Россиянин в Таиланде не может выгнать местную девушку из своего таунхауса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянин не может уехать из Таиланда из-за того, что поселил у себя местную барышню. Дамочка отказалась освобождать арендованный таунхаус и потребовала 20 тысяч батов — около 52 тысяч рублей, пишет SHOT.

Пётр познакомился с 27-летней Пим около месяца назад. Мужчина решил помочь новой знакомой, пустил её в свой трёхэтажный дом, обеспечивал всем необходимым, а позже признался ей в чувствах. Ситуация изменилась, когда россиянину понадобилось вернуться домой на юбилей матери. Пим отказалась уезжать и закрылась в одной из комнат.

Оставлять жильё без присмотра Пётр теперь опасается: договор аренды оформлен на него. Мужчина несколько дней пытается убедить гостью съехать, но результата это не принесло. По его словам, женщина также пару раз замахивалась на него ножницами.

Обращение в полицию Пётр считает рискованным. Он опасается, что Пим могла сообщить о его работе онлайн без разрешения: в Таиланде такая деятельность требует соблюдения местных правил. Кроме того, россиянин полагает, что формально его знакомая не совершила серьёзного правонарушения.

Блогер Крошечный умер после процедуры по увеличению пениса в Таиланде
Блогер Крошечный умер после процедуры по увеличению пениса в Таиланде

Недавно Life.ru рассказывал о россиянине, который после ДТП в Паттайе не смог покинуть Таиланд. Мужчина открыл дверь такси со стороны проезжей части, и в неё врезалась мотоциклистка. До завершения разбирательства туристу запретили выезжать из страны, а вопрос с компенсацией пострадавшей пришлось решать на месте.

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Николь Вербер
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