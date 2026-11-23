В Махачкале председателя жилищно-строительного кооператива заподозрили в мошенничестве на 10 миллионов рублей. По данным МВД Дагестана, мужчина получил деньги за четыре квартиры в строящемся доме, однако всю сумму потратил на личные нужды.

Поводом для проверки стало обращение 49-летнего местного жителя, который заключил с руководителем ЖСК договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома на улице Гамидова. За будущую недвижимость покупатель передал 10 миллионов рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики проверили обстоятельства сделки. По информации ведомства, 47-летний председатель кооператива распорядился полученными средствами в личных интересах, а не направил их на строительство.

В действиях мужчины полицейские усматривают признаки мошенничества в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре бывшему замминистра строительства Свердловской области Игорю Дубровину. Его осудили на девять лет колонии за хищение 63 миллионов рублей, выделенных на строительство жилья для военнослужащих в Орске. По данным суда, деньги выводились через фиктивные договоры с подконтрольными фирмами. Подрядчик должен был построить 140 квартир, однако обязательства не выполнил. Второй фигурант дела, бывший директор компании «Омега-Строй» Вадим Пономарёв, получил шесть лет заключения. Обоих обязали возместить причинённый ущерб.