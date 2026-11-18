Никулинский районный суд Москвы отказался возвращать женщине квартиру и автомобиль Volkswagen Tiguan, которые она продала под влиянием мошенников. Несмотря на то что аферисты выманили у неё 18,2 миллиона рублей, суд не нашёл оснований для отмены сделок. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По материалам дела, злоумышленники представились сотрудниками государственных органов и убедили Амину Габзалилову продать недвижимость и машину якобы ради сохранения имущества. Женщине внушили, что сделки будут фиктивными, а полученные деньги впоследствии вернутся к ней.

При этом покупатель квартиры ещё во время осмотра жилья поинтересовался, не действует ли продавец под влиянием третьих лиц. Та всё отрицала. Позднее риелтор заподозрил неладное и вызвал полицию прямо в банк, где женщина получала деньги за недвижимость.

Правоохранители несколько часов беседовали с москвичкой, пытаясь выяснить, не находится ли она под воздействием аферистов. Однако Габзалилова продолжала отрицать обман, поскольку ранее подписала по требованию мошенников обязательство о неразглашении. В итоге она вышла из отдела полиции и передала злоумышленникам 16,4 миллиона рублей, вырученных за квартиру.

Впоследствии женщина продала Volkswagen Tiguan ещё за 1,8 миллиона рублей и также отдала деньги мошенникам. Лишь после второй сделки она осознала произошедшее и рассказала обо всём дочери. Позднее москвичку признали потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

Женщина попыталась оспорить обе сделки, однако судебная экспертиза установила, что в момент подписания договоров она была способна понимать значение своих действий и руководить ими. На этом основании Никулинский суд 17 ноября отказал в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

История напоминает так называемую «схему Долиной», получившую широкую известность после квартирного спора певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд признал право собственности на жильё за покупательницей. Впоследствии высшая инстанция разъяснила порядок рассмотрения подобных споров, подчеркнув необходимость учитывать добросовестность приобретателя, обстоятельства обмана и состояние продавца в момент заключения сделки.

Ранее Life.ru рассказывал о двойной «схеме Долиной» в Москве. Мужчина купил квартиру у 76-летней пенсионерки, которая собиралась приобрести дом в Подмосковье. Однако спустя месяц обе участницы цепочки сделок заявили, что действовали под влиянием мошенников. В итоге покупатель рискует остаться без недвижимости, а обстоятельства произошедшего проверяют правоохранители. Позднее Life.ru сообщал о новой разновидности аферы с подержанными автомобилями. Недобросовестные продавцы оформляют кредиты под залог машин непосредственно перед их продажей, после чего обращаются в полицию с заявлениями о якобы совершённом в отношении них мошенничестве. В результате покупатели рискуют лишиться как автомобиля, так и уплаченных денег.