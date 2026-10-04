Россиянин внёс в банкомат 180 тысяч рублей и остался без денег

Житель Екатеринбурга попытался пополнить дебетовую карту через банкомат и остался без крупной суммы из-за сбоя устройства. Аппарат забрал наличные, но деньги на счёте так и не появились, сообщает E1.RU.

Инцидент произошёл 1 октября. Мужчина внёс в банкомат от 150 до 180 тысяч рублей — точную сумму он не назвал. Устройство начало обрабатывать операцию, однако затем выдало сообщение о неисправности.

Наличные банкомат не вернул, при этом зачисления на карту тоже не произошло. Мужчина сразу обратился в банк и зарегистрировал обращение. Там ему пообещали разобраться в ситуации, однако ответа он ещё не получил.

При спорах, связанных с использованием банковской карты, кредитная организация должна рассмотреть заявление клиента в срок, предусмотренный договором, но не более 30 дней. При подобных сбоях специалисты советуют сохранить чек, зафиксировать адрес и номер банкомата, время и сумму операции, а также зарегистрировать официальное обращение в банке.

Ранее Life.ru разбирался, что делать, если банкомат списал деньги со счёта, но не выдал наличные. Профессор ВШЭ Вадим Виноградов объяснял, что при таком техническом сбое средства не считаются безвозвратно потерянными: клиенту нужно зафиксировать операцию и обратиться в банк, после чего кредитная организация проводит проверку.