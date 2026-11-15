Россиянина второй месяц ищут во Вьетнаме после загадочного исчезновения из отеля без телефона и документов. Как выяснил SHOT, 33-летний житель Альметьевска по имени Альфред перестал выходить на связь в начале октября, а теперь его мать собирается лично отправиться на поиски сына.

Мужчина приехал в азиатскую страну вместе с другом после завершения рабочего сезона. На родине он занимался ремонтом и продажей кондиционеров, а заработанные деньги решил потратить на отдых. Сначала турист планировал провести время у моря в Нячанге, после чего навестить давнего приятеля в Далате.

Поначалу путешественник ежедневно созванивался с матерью и рассказывал о своих делах. Однако в первых числах прошлого месяца он неожиданно исчез на трое суток, заставив родственников поволноваться. Впоследствии Альфред всё же позвонил с чужого номера и объяснил, что решил задержаться ещё на неделю. После этого известий от него больше не поступало.

Следующий разговор с семьёй состоялся уже по инициативе товарища пропавшего. Тот рассказал, что россиянин покинул гостиницу и так и не вернулся. Обстоятельства его ухода и дальнейший маршрут остаются неизвестными.

Когда в городе появились ориентировки, на них откликнулась местная жительница. Женщина утверждает, что спустя два дня после исчезновения заметила похожего человека на Северном пляже. По её воспоминаниям, он, возможно, передвигался босиком, однако подтвердить, что это был именно Альфред, пока не удалось.

Знакомый из Далата уже объехал больницы и морги, пытаясь выяснить судьбу приятеля. Родственники также обратились за помощью в российское консульство. На 16 ноября запланирован приезд матери пропавшего в Нячанг, где она намерена самостоятельно продолжить поиски сына.