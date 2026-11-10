В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова врачи извлекли из гайморовой пазухи мужчины фрагмент зуба, который случайно обнаружили при подготовке к имплантации. Инородное тело находилось в труднодоступном месте и могло со временем повредить костную стенку пазухи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Осколок выявили во время компьютерной томографии. При этом пациент не испытывал заметного дискомфорта и до обследования даже не подозревал, что после удаления зуба в его организме остался фрагмент корня. Как объяснила заведующая ЛОР-отделением Седа Савелова, корни верхних зубов располагаются очень близко к гайморовым пазухам. Иногда их отделяет лишь тонкая костная пластинка, поэтому при удалении зуба небольшой фрагмент может отколоться и попасть в пазуху.

«В данном случае после удаления зуба фрагмент откололся и сместился в верхнечелюстную пазуху. Там он и оставался, пока его не обнаружили после томографии. Через естественные отверстия носа мы добрались до фрагмента и извлекли», — рассказала врач.

Операцию провели эндоскопическим способом, без наружных разрезов. Одновременно хирурги исправили искривлённую носовую перегородку, из-за которой мужчина страдал хронической заложенностью носа. Вмешательство прошло успешно. Уже через двое суток пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.