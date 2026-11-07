Российская триатлонистка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира в Гонконге после напряжённой борьбы на финише. Спортсменка преодолела дистанцию за 55 минут 39 секунд, опередив представительницу Люксембурга Жанну Леэр, которая показала такое же время с точностью до секунды.

Третье место досталось китаянке Хуан Аньци, отставшей от победительницы всего на секунду. Ещё одна россиянка, Валентина Рясова, остановилась в шаге от пьедестала. Она финишировала четвёртой с результатом 55 минут 42 секунды.

Соревнования прошли 7 ноября. Участницам предстояло проплыть 750 метров, преодолеть 18,5 километра на велосипеде и пробежать пять километров.

Для Исаковой это не первая крупная победа в нынешнем сезоне. В начале октября россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Риме. Тогда она преодолела дистанцию за 59 минут 12 секунд и опередила шведку Тильду Монссон всего на одну секунду.