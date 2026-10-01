Россиянка одним твитом обрушила акции крупнейшего сервиса по доставке в США

Россиянка из Иркутска Наталья обнаружила, что один и тот же заказ в американском сервисе DoorDash оказался дешевле без платной подписки DashPass, которая должна помогать клиентам экономить. После её публикации история набрала около 2 млн просмотров и вызвала волну призывов отказаться от сервиса.

Россиянка запустила волну отмены DoorDash после истории с подпиской. Фото © Х / Natalie Plotnikova

Девушка сравнила стоимость заказа в аккаунте с подпиской и без неё. В её случае итоговая сумма для подписчика оказалась выше. Скриншоты Наталья опубликовала в соцсети, после чего пользователи начали делиться похожими жалобами и писать об отмене DashPass.

При этом сам DoorDash заявляет, что подписчики получают нулевую стоимость доставки и сниженный сервисный сбор на подходящие под условия заказы, а средняя экономия составляет $4–5. Почему в конкретном случае Натальи заказ оказался дороже с подпиской, компания публично пока не объясняла.

По данным Baza, после того как публикация завирусилась, россиянке начали поступать предложения выступить на американском телевидении и рассказать о своей находке.

На фоне скандала акции DoorDash пошли вниз: 30 сентября они подешевели на 1,9% — до $183,55, а капитализация компании за торговый день сократилась примерно с $81,1 млрд до $79,5 млрд.

Ранее Life.ru рассказывал о так называемой «чёрной дыре подписок», когда небольшие регулярные платежи и автоматические списания делают реальные траты на цифровые сервисы менее заметными. Эксперт отмечала, что подписочная модель охватила в том числе сервисы доставки и скидочные программы, поэтому пользователям важно периодически сверять фактическую выгоду с размером ежемесячной платы.