Российская спортсменка Анастасия Тюнина одержала победу над украинкой Марией Воробей в финале чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит в Тбилиси. Уроженка Крыма завоевала золотую медаль, а на церемонии награждения прозвучал гимн России.

Россиянка Анастасия Тюнина победила украинку Воробей в финале чемпионата мира по MMA в возрастной категории 18-20 лет. Видео © VK / Союз MMA России

Финальная схватка состоялась в весовой категории до 47,6 килограмма среди спортсменок в возрасте от 18 до 20 лет. Тюнина, выступающая под прозвищем Т34, оказалась сильнее соперницы по итогам поединка. Все судьи единогласно отдали победу россиянке.

После объявления результатов Тюнина поднялась на пьедестал с российским флагом. Во время награждения спортсменка обернулась триколором и подпевала гимну страны.

Чемпионат мира по ММА проходит в столице Грузии с 1 по 7 ноября под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Российская сборная впервые за несколько лет вернулась на соревнования такого уровня с национальной символикой. Финалы среди спортсменов в возрасте 18–20 лет проводятся 6 ноября, а заключительные поединки взрослой категории запланированы на 7 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация смешанных боевых искусств восстановила членство Союза ММА России и разрешила российским юниорам участвовать в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. О принятом решении в мае объявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.