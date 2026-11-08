Россиянка подала в суд на работодателя из-за потери либидо после увольнения
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Девушка потребовала от бывшего работодателя в Подмосковье 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. После увольнения она около месяца ждала трудовую книжку. Спор закончился мировым соглашением, условия которого в исходном сообщении не раскрываются. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Женщина просила отправить книжку заказным письмом. По её словам, в отделе кадров объясняли задержку то карантином, то тем, что почтовое отделение не работает. В итоге документ доставил курьер.
Вероника рассказала, что за время ожидания у неё пропали аппетит и сексуальное влечение, начали выпадать волосы. Она связывала это с переживаниями из-за задержки и, по её словам, обращалась к психологу и неврологу. Помимо компенсации морального вреда, женщина просила взыскать заработок за месяц, который, по её расчёту, она потеряла из-за задержки документа.
Юрист Елена Рудакова рассказала, что при увольнении работодатель должен выдать сотруднику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности. В день увольнения также проводят окончательный расчёт, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.