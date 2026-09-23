Россиянка пыталась ввезти из Гонконга украшения на 8 млн в кроссовке и подушке

Драгоценности и самоцветы стоимостью более 8 млн рублей обнаружили таможенники у 48-летней россиянки в аэропорту Шереметьево. Женщина прилетела из Гонконга и выбрала для прохождения контроля «зелёный» коридор, сообщили в ФТС России.

Россиянка спрятала драгоценности на 8 млн в кроссовке и подушке. Фото © Пресс-служба ФТС России

Во время сканирования ручной клади таможенники обнаружили тайник в шейной подушке. Внутри находились пять колец, три пары серёг, браслет и шесть фирменных сертификатов. При личном досмотре в кармане плаща пассажирки нашли ещё и ожерелье.

Затем женщина достала из собственного кроссовка пакет с 24 драгоценными камнями. Россиянка пояснила таможенникам, что новыми являются только три изделия, а остальные украшения якобы принадлежат ей давно.

Экспертиза установила, что ювелирные изделия выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов, корундов, гранатов, оникса и берилла. В отдельном пакете находились неогранённые алмазы, кунциты, турмалины и шпинели. В отношении пассажирки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Шереметьево. Тогда у прилетевшей из Пекина россиянки обнаружили 74 самоцвета и 26 ювелирных изделий общей стоимостью 6 млн рублей.