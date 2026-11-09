В Екатеринбурге 46-летняя женщина погибла во сне из-за загоревшегося смартфона, оставленного на зарядке. Аккумулятор устройства вспыхнул посреди ночи, после чего комнату заполнил едкий дым, которым надышалась хозяйка.

Трагедия произошла 8 ноября в пятиэтажном жилом доме на улице Сулимова. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 04:59 по местному времени. Огонь повредил домашнее имущество в комнате на четвёртом этаже здания. Площадь пожара составила всего четыре квадратных метра.

К месту происшествия направили 11 спасателей и четыре единицы техники. Однако к моменту их прибытия пламя уже погасло самостоятельно. Несмотря на небольшую площадь возгорания, избежать трагедии не удалось. Впоследствии спасатели уточнили, что причиной пожара стало самовозгорание аккумуляторной батареи мобильного телефона. Устройство находилось на зарядке, когда хозяйка комнаты спала.