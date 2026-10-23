Россиянка закопала трёх пенсионеров во дворе и шесть лет получала их пенсии

Жительница Волгоградской области получила шесть лет колонии за хищение пенсий пожилых людей, которых она взяла под опеку. После смерти троих подопечных женщина закопала их тела на своём участке и продолжила получать выплаты. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона в «Максе».

«Осуждена жительница Калачевского района, которая получала пенсии за умерших подопечных и захоронила их на заднем дворе своего дома», — говорится в сообщении суда.

Следствие установило, что с 2011 года женщина по имени Анна в разное время принимала к себе четырёх пожилых людей после их выписки из психиатрической больницы. Стороны договаривались об уходе устно. Подсудимая обеспечивала подопечных питанием и присматривала за ними, однако банковские карты с пенсионными выплатами оставляла у себя. Часть денег она тратила на содержание пожилых людей, а остальные средства присваивала.

В 2019 году трое подопечных умерли, а четвёртый покинул дом женщины и пропал без вести. О смерти пенсионеров подсудимая не сообщила и продолжила получать выплаты на их имена вплоть до августа 2025 года. Тела умерших она закопала на территории своего участка. В захоронении ей помогал сожитель, однако уголовное преследование мужчины прекратили после его смерти.

Во время судебного разбирательства Анна полностью признала вину и раскаялась. Калачёвский районный суд признал её виновной по нескольким эпизодам мошенничества, предусмотренным частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённой более 2,3 млн рублей в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования России. Именно такую сумму, по материалам дела, женщина незаконно получила за умерших подопечных.

Ранее сообщалось, что в Дагестане выявили хищение почти 1,8 млн рублей пенсионных выплат, которые продолжали начислять умершему мужчине на протяжении 17 лет. Житель села Новосаситли Кизилюртовского района скончался ещё в 2006 году, однако деньги на его имя поступали вплоть до 2023-го. Нарушения обнаружила прокуратура республики во время проверки.