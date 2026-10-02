Россиянке вынесли приговор за интим с 15-летним братом мужа

В Краснодарском крае 21-летнюю девушку признали виновной по уголовному делу о связи с 15-летним братом своего мужа. Суд назначил ей 300 часов обязательных работ, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

На Кубани 21-летнюю девушку осудили за половую связь с 15-летним братом мужа. Видео © VK / Суды Краснодарского края

Как установил Красноармейский районный суд, подсудимая состояла с подростком в близких отношениях. О происходящем узнала мать несовершеннолетнего, после чего обратилась в полицию.

Дело касалось преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Из-за возраста потерпевшего разбирательство проходило в закрытом режиме.

По итогам рассмотрения дела суд назначил девушке 300 часов обязательных работ. Реального лишения свободы она не получила.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подобные дела в отношении взрослых, вступавших в связь с подростками младше 16 лет, возбуждаются и в других регионах. В июле Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области задержали 24-летнего помощника прокурора, которому среди прочего вменили половую связь с 15-летней девушкой. По данным следствия, мужчина знал возраст несовершеннолетней; одновременно ему предъявили обвинения ещё по нескольким более тяжким статьям.