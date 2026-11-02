Россиянки тратят на поиски работы в среднем почти полгода, что на месяц больше, чем мужчины. Согласно сентябрьской статистике Росстата, женщины остаются без трудоустройства около 5,7 месяца, тогда как у мужчин этот период составляет 4,7 месяца. На данные ведомства обратил внимание ТАСС.

При поиске нового места большинство безработных россиян рассчитывают прежде всего на помощь своего окружения. Так, 66% опрошенных обращаются к друзьям, родственникам и знакомым, надеясь найти подходящие предложения через личные связи.

Государственные службы занятости пользуются заметно меньшим спросом. В сентябре к ним за содействием в трудоустройстве обращались 20,4% безработных.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе женщины также тратили на поиски нового места больше времени, чем мужчины. Тогда безработными в стране числились около 1,6 миллиона человек, а общий уровень безработицы составлял 2,2%. Среди сельских жителей этот показатель достигал 3,4%, тогда как в городах находился на уровне 1,8%.