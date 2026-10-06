Россиянки начали продавать «заряженные на беременность» апельсины

В России начали продавать апельсины, которые якобы помогают забеременеть. За «заряженный» фрукт продавцы просят в среднем около 500 рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Ритуал строится на примете: беременная женщина должна покатать апельсин по животу, после чего передать его той, которая хочет зачать ребёнка. Получательнице предлагают съесть фрукт и ждать положительного теста на беременность.

В тематических сообществах уже появляются рассказы о якобы сработавшем способе. Например, жительница Самары утверждала, что получила такие апельсины от беременной подруги, а уже в следующем месяце увидела две полоски на тесте. Научных подтверждений эффективности подобного ритуала нет.

Одними цитрусами продавцы не ограничиваются. В объявлениях можно найти кукол «для зачатия и хорошей беременности», рунические талисманы и различные обереги, которым приписывают способность помочь с появлением ребёнка.

Некоторые авторы утверждают, что изготавливают такие вещи в определённые фазы Луны, наполняют их травами из «мест силы» и добавляют другие «секретные» компоненты.

Ранее Life.ru собрал самые невероятные истории о якобы необычных способах зачатия — от беременности после ранения пулей до истории заключённых, которым приписывали зачатие через вентиляцию. Некоторые подобные сюжеты десятилетиями распространялись как реальные случаи, хотя при проверке оказывались мистификациями или имели вполне медицинское объяснение.