Россиянки начали продавать «заряженные на беременность» апельсины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России начали продавать апельсины, которые якобы помогают забеременеть. За «заряженный» фрукт продавцы просят в среднем около 500 рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Ритуал строится на примете: беременная женщина должна покатать апельсин по животу, после чего передать его той, которая хочет зачать ребёнка. Получательнице предлагают съесть фрукт и ждать положительного теста на беременность.
В тематических сообществах уже появляются рассказы о якобы сработавшем способе. Например, жительница Самары утверждала, что получила такие апельсины от беременной подруги, а уже в следующем месяце увидела две полоски на тесте. Научных подтверждений эффективности подобного ритуала нет.
Одними цитрусами продавцы не ограничиваются. В объявлениях можно найти кукол «для зачатия и хорошей беременности», рунические талисманы и различные обереги, которым приписывают способность помочь с появлением ребёнка.
Некоторые авторы утверждают, что изготавливают такие вещи в определённые фазы Луны, наполняют их травами из «мест силы» и добавляют другие «секретные» компоненты.
Ранее Life.ru собрал самые невероятные истории о якобы необычных способах зачатия — от беременности после ранения пулей до истории заключённых, которым приписывали зачатие через вентиляцию. Некоторые подобные сюжеты десятилетиями распространялись как реальные случаи, хотя при проверке оказывались мистификациями или имели вполне медицинское объяснение.
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