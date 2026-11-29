Женская сборная России по гандболу завоевала Кубок наций в Болгарии, выиграв первый турнир под эгидой Международной федерации гандбола (IHF) после пятилетнего перерыва. В финальном матче россиянки одержали победу над командой Белоруссии со счётом 31:22.

Российские спортсменки завершили международный турнир без единого поражения. На групповом этапе они разгромили сборные Бельгии (41:16) и Косова (37:8), а в полуфинале уверенно обыграли хозяек соревнований — болгарских гандболисток (45:22).

Кубок наций проходил с 25 по 29 ноября в болгарском Краневе и относился к категории IHF Nations Trophy.

До нынешнего турнира взрослая женская сборная России в последний раз выступала на соревнованиях под эгидой IHF в 2021 году. Тогда на чемпионате мира россиянки уступили в четвертьфинале команде Норвегии со счётом 28:34.