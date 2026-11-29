Российские шорт-трекисты завоевали бронзовые медали в мужской эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Шанхае. Россияне уступили спортсменам из Нидерландов и Канады.

В составе российской команды выступили Никита Николаев, Семён Елистратов, Владимир Балбеков и Даниил Николаев. Дистанцию в 5000 метров они преодолели за 6 минут 52,879 секунды.

Золотые медали достались нидерландским шорт-трекистам с результатом 6 минут 49,223 секунды. Канадцы финишировали вторыми, показав время 6 минут 49,774 секунды. Соревнования в Шанхае завершаются 29 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира в Сеуле российские шорт-трекистки также завоевали бронзовые медали. В женской эстафете на дистанции 3000 метров выступили Фаиля Аймалетдинова, Елена Серегина, Алёна Крылова и Анастасия Жеганова. Россиянки уступили представительницам Китая и Южной Кореи, преодолев дистанцию за 4 минуты 13,560 секунды.