Россиянки жалуются на бытовую беспомощность партнёров и нанимают им «нянек»

Россиянки всё чаще жалуются на то, что их взрослые партнёры не справляются с элементарными домашними делами. Некоторые мужчины не умеют пользоваться стиральной машиной, готовить еду и даже мыть за собой посуду. В отдельных случаях женщинам приходится искать специалистов, которые помогут их избранникам освоить бытовые навыки.

30-летняя Оксана рассказала, что уехала в командировку на два месяца, а её партнёр за это время ни разу не запустил стирку. Мужчина не смог разобраться с настройками машинки и вместо того, чтобы постирать одежду, покупал новые вещи.

Другой случай произошёл с 28-летней Анной. Девушка приготовила ужин и ушла по делам, но по возвращении обнаружила, что её парень так и не поел. Причина оказалась в грязной тарелке, которой он привык пользоваться.

На фоне подобных историй растёт интерес к услугам, которые в публикациях называют «нянями для мужчин». Такие специалисты помогают взрослым освоить повседневные задачи — от приготовления еды до выбора подходящего режима стирки.

Психолог Илья Тараканов считает, что проблема не всегда связана с отсутствием практических навыков. По его словам, один из партнёров может постепенно перекладывать ответственность за собственную жизнь на другого. В результате мужчина ждёт готовых инструкций или выполнения задачи, а женщина — самостоятельности и инициативы от партнёра. Так формируется замкнутый круг, в котором бытовые обязанности и необходимость всё организовывать остаются на одном человеке, пишет телеграм-канал «База».

Ранее Life.ru назвал восемь непростительных косяков в быту, из-за которых мужчину бросит любая женщина. Например, партнёр не в состоянии помыть за собой посуду или ставит грязные тарелки в холодильник. Кроме того, женщин раздражает беспорядок на мужских полках в доме.