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Регион
Опубликовано 14 сентября, 09:41

Россиянку будут судить за сокрытие вида на жительство в США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Владивостока стала фигуранткой уголовного дела после того, как не сообщила российским властям о получении вида на жительство в США. Обвинительное заключение уже утверждено, а материалы переданы в суд, сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, американский ВНЖ 37-летняя женщина оформила в 2024 году одновременно со своей несовершеннолетней дочерью. После этого она должна была уведомить миграционный контроль о праве постоянно жить в другой стране. Однако соответствующие сведения туда так и не поступили.

«Она обвиняется по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство, подтверждающего право постоянного проживания в иностранном государстве)», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве наказания закон допускает штраф до 200 тысяч рублей либо до 400 часов обязательных работ. Уголовное дело направлено в суд.

Россиянам могут упростить получение вида на жительство в Белоруссии
Россиянам могут упростить получение вида на жительство в Белоруссии

Ранее в Петропавловске-Камчатском завели уголовное дело на двух пенсионеров. Их обвиняют в том, что они не сообщили о наличии вида на жительство за рубежом. Фигурантами стали женщина 66 лет и мужчина 76 лет. Первая оформила ВНЖ в 2013 году, а пенсионер — в 2015-м. Оба в тот момент находились за границей. При этом они так и не уведомили об этом российские органы.

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Юлия Сафиулина
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