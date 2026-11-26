Россиянку нашли мёртвой в квартире знакомого в Белграде со следами побоев
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Молодую россиянку обнаружили мёртвой в квартире её знакомого в Белграде. На лице и руках девушки заметили синяки и кровоподтёки. Обстоятельства её гибели выясняют сербские правоохранители.
По данным издания, девушка с инициалами В. Р. накануне пришла в гости к знакомому Д. Р., который также является гражданином России. Её тело обнаружили вечером 25 ноября. О случившемся полиции сообщили сотрудники скорой помощи.
Прибывшие на место полицейские заметили на лице и руках погибшей синяки и кровоподтёки. Пока неизвестно, как появились эти повреждения и связаны ли они с причиной смерти.
Тело девушки направили в Институт судебной медицины, где проведут вскрытие. Экспертиза должна установить точную причину смерти.
Знакомого погибшей доставили в полицейский участок для дачи показаний и выяснения обстоятельств произошедшего. О случившемся уведомили прокуратуру.
Ранее Life.ru сообщал, что в Сербии расследовали гибель 23-летней россиянки на курорте Златибор. Экспертиза установила, что девушка погибла после падения с высоты, а повреждений, указывающих на избиение до падения, у неё не обнаружили.
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