Молодую россиянку обнаружили мёртвой в квартире её знакомого в Белграде. На лице и руках девушки заметили синяки и кровоподтёки. Обстоятельства её гибели выясняют сербские правоохранители.

По данным издания, девушка с инициалами В. Р. накануне пришла в гости к знакомому Д. Р., который также является гражданином России. Её тело обнаружили вечером 25 ноября. О случившемся полиции сообщили сотрудники скорой помощи.

Прибывшие на место полицейские заметили на лице и руках погибшей синяки и кровоподтёки. Пока неизвестно, как появились эти повреждения и связаны ли они с причиной смерти.

Тело девушки направили в Институт судебной медицины, где проведут вскрытие. Экспертиза должна установить точную причину смерти.

Знакомого погибшей доставили в полицейский участок для дачи показаний и выяснения обстоятельств произошедшего. О случившемся уведомили прокуратуру.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сербии расследовали гибель 23-летней россиянки на курорте Златибор. Экспертиза установила, что девушка погибла после падения с высоты, а повреждений, указывающих на избиение до падения, у неё не обнаружили.