В Сербии разыскивают 53-летнего россиянина, который отправился на встречу с женой и бесследно исчез. По данным SHOT, возле полицейского участка в Нови-Саде остался только его велосипед.

Виталий, уроженец Красноярска, 19 ноября выехал из дома, чтобы встретиться с супругой в заранее оговорённом месте. Однако, когда женщина приехала, мужа там не оказалось. Его велосипед был аккуратно припаркован возле здания полиции.

Как рассказала жена пропавшего, незадолго до исчезновения мужчина пересёк сербскую границу по загранпаспорту, но без прежнего «белого картона» — документа о регистрации иностранца по месту пребывания. Супруги живут за границей около двух с половиной лет.

После пропажи удалось отследить перемещения телефона Виталия. Сначала его местоположение определялось возле железнодорожной станции в Нови-Саде, а позднее сигнал появился на трассе неподалёку от города Инджия.

Женщина обзвонила больницы, однако найти супруга не удалось. По её словам, перед исчезновением Виталий не получал тревожных звонков и сообщений, которые могли бы указывать на какие-либо проблемы.

Супруга уже обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Поиски россиянина продолжаются.

Ранее Life.ru сообщал о загадочном исчезновении 34-летнего российского инженера Сергея Копылова в грузинском Батуми. Мужчина также переехал за границу из Красноярска. Перед пропажей камеры наблюдения зафиксировали, как он направлялся в сторону аэропорта, а затем сел в автобус. Его родственники обратились в полицию и привлекли адвоката для помощи в поисках.