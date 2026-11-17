В Батуми бесследно исчез 34-летний россиянин Сергей Копылов, ранее проживавший в Красноярске. В день трагедии камеры зафиксировали, как он шёл в сторону аэропорта, после чего сел в автобус и пропал. Такими сведениями располагает семья мужчины, рассказала РИА «Новости» его супруга Татьяна.

По словам женщины, уроженец Красноярска живёт в Батуми с 2022 года. 13 ноября он отправился гулять по набережной и домой не вернулся. Татьяна обратилась в полицию. Правоохранители подтвердили, что начали поиски, и изучают записи камер. Семья также привлекла адвоката для представления своих интересов и взаимодействия с полицией.

«Полиция официально подтверждает начало поисков. Сотрудники правоохранительных органов пока осматривают камеры, но работают медленно. Мы привлекли адвоката для помощи», — сказала Копылова.

Супруга допускает, что Сергей мог быть задержан, однако подтверждения этой версии нет. Сама Татьяна находится в России, а мать пропавшего планирует прилететь в Грузию и присоединиться к поискам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Армении разыскивают 37-летнего российского политтехнолога Даниила Запятого, который больше месяца не выходит на связь с близкими. Перед исчезновением мужчина столкнулся с финансовыми трудностями, переехал в хостел и оставил там паспорт и личные вещи.