Россиянку отправили в колонию на 6,5 года после гибели дочери от погремушки

Шесть с половиной лет колонии получила 19-летняя жительница Кубани, чья четырёхмесячная дочь погибла после удара погремушкой по голове. Девушка пыталась объяснить свой поступок послеродовой депрессией, однако экспертиза не подтвердила её доводы. О приговоре сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в октябре 2025 года в Горячем Ключе. Молодая мать находилась в съёмной квартире, где проживала вместе с сожителем и ребёнком. По материалам дела, она ударила лежавшую на диване девочку пластиковой игрушкой, причинив смертельную травму.

Во время судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину. Своё поведение она связывала с тяжёлым психологическим состоянием после родов. Однако назначенное исследование опровергло представленное ею объяснение.

Суд квалифицировал действия женщины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. При назначении наказания учитывались признание вины, раскаяние, молодой возраст и состояние здоровья подсудимой. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Отбывать шесть лет и шесть месяцев заключения осуждённая должна в исправительной колонии общего режима. Решение Горячеключевского городского суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре матери семилетнего мальчика, погибшего под Калининградом. Женщину признали виновной в пособничестве истязанию детей, жестоком обращении и оставлении в опасности. Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима.