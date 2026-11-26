Жительницу Удмуртии приговорили к двум годам лишения свободы условно за отправку знакомому интимного видео со своим участием. О решении суда сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов республики.

Женщина записала откровенный ролик у себя дома и отправила его знакомому мужчине в личных сообщениях в соцсети. Судебная экспертиза признала видеозапись порнографическим материалом, не имеющим научной, художественной или культурной ценности.

Можгинский районный суд признал жительницу Алнашского района виновной в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. В ходе разбирательства женщина признала вину.

При назначении наказания суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, включая беременность подсудимой и наличие у неё психического заболевания. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Испытательный срок для осуждённой составил шесть месяцев. Кроме того, суд назначил ей принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее в Петербурге осудили мастера по ремонту телефонов за распространение интимных фотографий клиентки. Мужчина обнаружил в памяти устройства 39 личных снимков женщины и переслал их своему знакомому.