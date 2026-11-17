Суд продлил арест Диане Шурыгиной до 19 декабря по делу о порнографии
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Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогерше Диане Шурыгиной, проходящей по уголовному делу под фамилией Шлянина. Девушка останется в следственном изоляторе до 19 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Суд продлил арест Диане Шурыгиной до 19 декабря по делу о порнографии. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд удовлетворил ходатайство следствия о сохранении действующей меры пресечения. Таким образом, обвиняемая проведёт под стражей ещё месяц. Шурыгина проходит по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов группой лиц. Ей предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал, что 14 октября Троицкий районный суд Москвы продлил арест Дианы Шурыгиной до 19 ноября. Следствие настаивало на сохранении меры пресечения по делу о распространении порнографических материалов. До помещения в СИЗО блогерша находилась под домашним арестом, однако нарушила его условия. Другие фигуранты дела, Анастасия Овсянникова и Людвиг Кричкер, на тот момент оставались под домашним арестом.