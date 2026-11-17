Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогерше Диане Шурыгиной, проходящей по уголовному делу под фамилией Шлянина. Девушка останется в следственном изоляторе до 19 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд продлил арест Диане Шурыгиной до 19 декабря по делу о порнографии. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд удовлетворил ходатайство следствия о сохранении действующей меры пресечения. Таким образом, обвиняемая проведёт под стражей ещё месяц. Шурыгина проходит по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов группой лиц. Ей предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.