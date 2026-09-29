Россиянку отправили в СИЗО из-за паблика с мемами, который она вела подростком

26-летней жительнице Тулы Анне может грозить до 15 лет лишения свободы из-за интернет-сообщества с депрессивными мемами. Девушку обвиняют в организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству через Интернет.

Паблик она вела вместе с другим администратором в 2017 году, когда ей было 17 лет и она жила в детском доме. Летом 2025 года сообществом заинтересовался Роскомнадзор.

Среди его подписчиков якобы обнаружили школьника из Петербурга, который покончил с собой. Следствие, как пишет Baza, пыталось установить связь между публикациями в паблике и гибелью подростка.

Уголовное дело о доведении до самоубийства впоследствии прекратили из-за недостатка доказательств. Однако внимание правоохранителей к самому сообществу сохранилось, и в феврале 2026 года Анну задержали и предъявили ей обвинение. Суд отправил девушку в СИЗО-1 в Туле. Сейчас она ожидает этапирования в Санкт-Петербург, где будет расследоваться дело.

Адвокат Анны подчёркивает, что спорные публикации появились почти десять лет назад, когда его подзащитная была несовершеннолетней. Защита также обращает внимание на то, что прежнее дело, напрямую связывавшее контент паблика со смертью подростка, было прекращено.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге задержали двух девушек по другому делу о публикациях с аналогичной тематикой. По версии следствия, с 2019 года в их сообществе появлялись мемы и записи, содержащие побуждения к самоубийству и описание его способов. Максимальное наказание по вменяемой статье также составляет 15 лет лишения свободы.