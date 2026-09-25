В Петербурге задержали двух девушек после публикаций мемов о самоубийствах

В Санкт-Петербурге задержали двух 23-летних девушек, которых подозревают в распространении публикаций с призывами к самоубийству. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге задержали двух 23-летних девушек, которых подозревают в распространении публикаций с призывами к самоубийству. Фото © Telegram / Baza

Под следствием оказались создательница интернет-сообщества Кристина Малиновская и руководившая им Алина Рулинская. По версии правоохранителей, с 2019 года в паблике появлялись мемы и другие записи, содержащие побуждения к суициду и описание его способов. Соответствующие выводы, как утверждается, содержатся в заключении лингвистической экспертизы.

Против петербурженок возбудили уголовное дело об организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет 15 лет лишения свободы. После задержания обеим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Рулинская свою вину отрицает. Малиновская от комментариев отказалась, пишет «База».

Ранее в Новосибирске приговорили к девяти годам лишения свободы создателя канала «Синий кит». Суд установил, что он склонял детей к самоубийствам.