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Опубликовано 25 сентября, 13:35

В Петербурге задержали двух девушек после публикаций мемов о самоубийствах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали двух 23-летних девушек, которых подозревают в распространении публикаций с призывами к самоубийству. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге задержали двух 23-летних девушек, которых подозревают в распространении публикаций с призывами к самоубийству. Фото © Telegram / Baza

В Санкт-Петербурге задержали двух 23-летних девушек, которых подозревают в распространении публикаций с призывами к самоубийству. Фото © Telegram / Baza

Под следствием оказались создательница интернет-сообщества Кристина Малиновская и руководившая им Алина Рулинская. По версии правоохранителей, с 2019 года в паблике появлялись мемы и другие записи, содержащие побуждения к суициду и описание его способов. Соответствующие выводы, как утверждается, содержатся в заключении лингвистической экспертизы.

Против петербурженок возбудили уголовное дело об организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет 15 лет лишения свободы. После задержания обеим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Рулинская свою вину отрицает. Малиновская от комментариев отказалась, пишет «База».

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Юлия Сафиулина
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