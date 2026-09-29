Смолову грозит штраф до 300 тысяч рублей за интернет-рекламу

Футболисту Фёдору Смолову может грозить штраф до 300 тысяч рублей из-за неуплаты обязательного сбора с доходов от интернет-рекламы. Роскомнадзор обратился в суд с требованием привлечь спортсмена к административной ответственности, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Смолов не перечислил обязательные отчисления в размере 3% от доходов, полученных за размещение рекламы в интернете. За последний год футболист активно рекламировал в социальных сетях букмекерские компании и ювелирный магазин.

Обязательные отчисления с доходов от распространения интернет-рекламы действуют в России с 1 апреля 2025 года. Их размер составляет 3% от соответствующего дохода.

Фёдор Смолов сейчас выступает за медийный футбольный клуб Broke Boys, а в профессиональном футболе и Российской Премьер-лиге он не играет с лета 2025 года после ухода из «Краснодара».

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор потребовал взыскать с фигуристки Елизаветы Туктамышевой 38,2 тысячи рублей обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы. Тогда заявление ведомства первоначально вернули из-за ошибки в документах, после чего РКН намеревался обратиться в суд повторно.