Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 07:36

Смолову грозит штраф до 300 тысяч рублей за интернет-рекламу

Обложка © Wikipedia / Антон Зайцев

Обложка © Wikipedia / Антон Зайцев

Футболисту Фёдору Смолову может грозить штраф до 300 тысяч рублей из-за неуплаты обязательного сбора с доходов от интернет-рекламы. Роскомнадзор обратился в суд с требованием привлечь спортсмена к административной ответственности, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Смолов не перечислил обязательные отчисления в размере 3% от доходов, полученных за размещение рекламы в интернете. За последний год футболист активно рекламировал в социальных сетях букмекерские компании и ювелирный магазин.

Обязательные отчисления с доходов от распространения интернет-рекламы действуют в России с 1 апреля 2025 года. Их размер составляет 3% от соответствующего дохода.

Фёдор Смолов сейчас выступает за медийный футбольный клуб Broke Boys, а в профессиональном футболе и Российской Премьер-лиге он не играет с лета 2025 года после ухода из «Краснодара».

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор потребовал взыскать с фигуристки Елизаветы Туктамышевой 38,2 тысячи рублей обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы. Тогда заявление ведомства первоначально вернули из-за ошибки в документах, после чего РКН намеревался обратиться в суд повторно.

Смолов продаёт элитную квартиру на Воробьёвых горах за 150 миллионов рублей
Смолов продаёт элитную квартиру на Воробьёвых горах за 150 миллионов рублей

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Фёдор Смолов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar