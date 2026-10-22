Россиянку парализовало на Бали из-за редкого аутоиммунного заболевания

25-летняя россиянка Анастасия оказалась прикована к больничной койке на Бали после развития редкого аутоиммунного заболевания. Сейчас девушка с трудом разговаривает и дышит, а каждый день лечения обходится её семье более чем в 200 тысяч рублей.

Первые тревожные симптомы появились примерно через полгода после переезда девушки на остров. Сначала у Анастасии начали слабеть руки и ноги, а затем она потеряла возможность самостоятельно ходить и принимать пищу. Друзья отвезли россиянку в больницу.

Медики диагностировали у неё синдром Гийена — Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система поражает периферические нервы. Болезнь может вызывать быстро нарастающую мышечную слабость, паралич и нарушения дыхания.

Сейчас Анастасия практически обездвижена, ей необходимы лечение иммуноглобулином и физиотерапия. Расходы на медицинскую помощь уже превысили миллион рублей, при этом стоимость суток пребывания и лечения составляет более 200 тысяч. Впереди девушку может ждать длительная реабилитация. Восстановление после синдрома Гийена — Барре иногда занимает месяцы и даже годы, хотя многие пациенты со временем значительно восстанавливают утраченные функции.

Как пишет «База», родственники утверждают, что в нынешнем состоянии перевозить Анастасию в Россию нельзя. Семья опасается, что не сможет оплачивать дальнейшее лечение, и пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее Life.ru рассказывал о российской туристке, которая потеряла способность говорить после заражения лихорадкой денге во Вьетнаме. Женщина, работающая врачом, сначала пыталась справиться с болезнью самостоятельно, однако её состояние резко ухудшилось. У россиянки начались носовое кровотечение, сильная слабость и сыпь, а анализы показали критическое снижение уровня тромбоцитов. В итоге её госпитализировали в тяжёлом состоянии.