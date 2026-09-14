Россиянку с тревожными симптомами отпустили из поликлиники — вечером она умерла дома

В Балакове 30-летняя женщина умерла спустя несколько часов после осмотра в поликлинике. Об этом рассказали её родственники в местной группе в VK.

10 июня Люсине пришла на приём с болью и жжением в груди, а также одышкой и слабостью в руке. Пациентку отправили на ЭКГ, после чего медсестра отнесла результат врачу. В распечатке якобы было указано, что у женщины инфаркт, однако доктор перечеркнул эту запись. В итоге её отпустили домой с диагнозом «вегетососудистая дистония» и тахикардия.

Уже вечером женщине снова стало плохо, ей вызвали скорую. Около получаса медики пытались реанимировать пациентку, но спасти ее не удалось. В качестве причины смерти была названа сердечная недостаточность.

Родные погибшей уже обратились в прокуратуру и СК. Они хотят понять, почему при таких симптомах женщину не госпитализировали.

В конце июня глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти пациентки в Крыму. По утверждению заявителей, женщину госпитализировали в инфекционное отделение, однако, несмотря на тяжёлое состояние, не перевели в реанимацию. На следующий день она умерла. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.