Россиянку Смирнову сняли с ЧМ по борьбе после тычка американки в глаз

Российская спортсменка Елизавета Смирнова досрочно завершила выступление на чемпионате мира по борьбе в Астане после травмы глаза, полученной в схватке с американкой Морган Николь Тернер. Врачи Международной федерации борьбы (UWW) запретили россиянке продолжать соревнования из-за повреждения роговицы. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Инцидент произошёл во время поединка в весовой категории до 50 килограммов. Американку дисквалифицировали за тычок сопернице в глаз, благодаря чему Смирнова получила право выступить в четвертьфинале. Однако выйти на следующую схватку россиянка уже не смогла.

«Врачи UWW сняли Смирнову с соревнований, потому что у нее травмирована роговица глаза», — рассказали в пресс-службе ФСБР.

В федерации пояснили, что повреждение может быть опасным. Спортсменку направили в больницу для дальнейшего обследования. Врачи не исключают хирургического вмешательства, однако окончательного решения об операции пока нет.

Смирнова — призёр чемпионатов мира и Европы по спортивной борьбе. На нынешнем мировом первенстве в Астане она считалась одной из претенденток на медали в своей весовой категории. Турнир проходит с 24 октября по 1 ноября, соревнования среди женщин стартовали 27 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский борец Артур Саргсян завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Астане. В финале весовой категории до 97 килограммов он уступил представителю Белоруссии Кириллу Маскевичу. Эта награда стала первой для российской сборной на нынешнем турнире. По пути к финалу Саргсян сумел победить действующего чемпиона мира и олимпийского чемпиона 2024 года иранца Мохаммадхади Сарави.