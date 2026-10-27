Россиянок массово накрыл «двойной ПМС» — организм больше не вывозит нагрузки и стресс

Женщины всё чаще жалуются на симптомы, напоминающие предменструальный синдром, не только перед месячными, но и в середине цикла. Как сообщает «База» со ссылкой на гинекологов, болезненная овуляция может сопровождаться тошнотой, раздражительностью и сильным дискомфортом внизу живота. Такое сочетание проявлений уже окрестили «двойным ПМС».

По словам собеседников издания, за последние пять лет количество подобных жалоб выросло примерно на 30%. Некоторые пациентки сталкиваются с настолько выраженными болями, что привычные дела приходится откладывать. При этом независимых данных, подтверждающих такую динамику, пока нет.

Врачи связывают усиление симптомов в том числе с хроническим стрессом и постоянным перенапряжением. Особенно чувствительными к нагрузкам они называют женщин, привыкших всё контролировать и добиваться идеального результата. Речь идёт о так называемом синдроме отличницы, хотя его связь с болезненной овуляцией научно не установлена.

Однако с медицинской точки зрения ПМС и овуляторная боль — разные состояния. Первый обычно проявляется после овуляции и проходит с началом менструации, тогда как второй связан с выходом яйцеклетки из яичника. Поэтому говорить о появлении нового заболевания пока преждевременно.

Сами специалисты, опрошенные «Базой», считают, что стресс способен влиять на гормональную регуляцию менструального цикла. Вместе с тем выраженные боли нельзя автоматически списывать на нервное напряжение: похожие симптомы встречаются при эндометриозе, кистах яичников и других гинекологических проблемах.

Лечение зависит от причины неприятных ощущений. В некоторых случаях достаточно симптоматической помощи, в других может потребоваться гормональная терапия. При сильной, необычной или повторяющейся боли необходимо обратиться к врачу, а не пытаться самостоятельно справиться с предполагаемым «двойным ПМС».

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже небольшие изменения менструального цикла могут стать поводом для обращения к гинекологу. Врач объясняла, что нарушения нередко возникают на фоне стресса, однако иногда за ними скрываются заболевания, требующие обследования.