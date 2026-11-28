Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам ВСУ, площадкам сборки и запуска беспилотников, а также объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, поражены цели в 156 районах.

Для выполнения боевых задач российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

В оборонном ведомстве уточнили, что под удар попали объекты, используемые для обеспечения украинских вооружённых формирований, в том числе места хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Всего удары были нанесены по целям в 156 районах.