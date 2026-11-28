Российская армия ударила по местам сборки БПЛА и военным аэродромам ВСУ
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам ВСУ, площадкам сборки и запуска беспилотников, а также объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, поражены цели в 156 районах.
Для выполнения боевых задач российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.
В оборонном ведомстве уточнили, что под удар попали объекты, используемые для обеспечения украинских вооружённых формирований, в том числе места хранения беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Всего удары были нанесены по целям в 156 районах.
Ранее Life.ru сообщал о ночных ударах ВС РФ по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины. По данным российского военного ведомства, атаки проводились с применением беспилотников, а среди целей также находились морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Удары были нанесены в ночь на 28 ноября.