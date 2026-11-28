Главной задачей российской армии зимой 2026–2027 годов станут удары по украинскому тылу, считает обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, цель кампании — нанести ВСУ потери, которые убедят Киев в бесперспективности дальнейших боевых действий.

«Иными словами, задачу ВС РФ можно очертить и таким образом — вынести под ноль украинский тыл, а действиями группировок Сухопутных войск лишь закрепить достигнутые результаты», — отметил военный эксперт.

Крупного наступления ВСУ зимой специалист не ожидает. По его прогнозу, Киев сосредоточится на удержании фронта и попытается добиться того, чтобы российская армия теряла людей и технику быстрее, чем успевает восполнять потери. При этом возможны украинские контрудары и рост поставок вооружений из-за рубежа.

Прогнозировать, какие города ВС РФ смогут занять за зиму, аналитик считает преждевременным. Для такой оценки нужны сведения о численности и составе войск, запасах и резервах. Однако ход зимней кампании могут изменить затяжные городские бои. Мирное соглашение в ближайшее время эксперт считает маловероятным.