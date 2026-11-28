«Вынести тыл под ноль»: Полковник раскрыл главную задачу зимней кампании СВО
Полковник Ходарёнок назвал удары по украинскому тылу главной задачей ВС РФ зимой
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Главной задачей российской армии зимой 2026–2027 годов станут удары по украинскому тылу, считает обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, цель кампании — нанести ВСУ потери, которые убедят Киев в бесперспективности дальнейших боевых действий.
«Иными словами, задачу ВС РФ можно очертить и таким образом — вынести под ноль украинский тыл, а действиями группировок Сухопутных войск лишь закрепить достигнутые результаты», — отметил военный эксперт.
Крупного наступления ВСУ зимой специалист не ожидает. По его прогнозу, Киев сосредоточится на удержании фронта и попытается добиться того, чтобы российская армия теряла людей и технику быстрее, чем успевает восполнять потери. При этом возможны украинские контрудары и рост поставок вооружений из-за рубежа.
Прогнозировать, какие города ВС РФ смогут занять за зиму, аналитик считает преждевременным. Для такой оценки нужны сведения о численности и составе войск, запасах и резервах. Однако ход зимней кампании могут изменить затяжные городские бои. Мирное соглашение в ближайшее время эксперт считает маловероятным.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что начало СВО заставило Запад раскрыть свои намерения. По его мнению, европейские страны требуют перемирия на Украине, но не предлагают долгосрочного урегулирования конфликта.