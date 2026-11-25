Условия для завершения специальной военной операции в течение ближайших трёх месяцев уже сложились, считает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. Своей оценкой перспектив урегулирования украинского конфликта он поделился в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград».

Поводом для обсуждения стала статья учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева «Зима нашей Победы». Автор назвал декабрьский саммит G20 в Майами последним серьёзным шансом на дипломатическое урегулирование конфликта. В случае провала переговоров Малофеев призвал усилить военное давление на Киев, пока европейские страны не успели нарастить производство вооружений и объёмы помощи Украине.

«Сегодня для этого есть все условия», — подчеркнул генерал.

Особое значение Гурулёв придал итогам встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Он предположил, что стороны могли достичь договорённостей, содержание которых пока не раскрыли публично.

Важным показателем продвижения мирного процесса генерал считает возможное участие российского президента в саммите G20, который состоится 14–15 декабря в Майами. По мнению Гурулёва, Путин отправится в США, если переговоры по Украине будут развиваться успешно. В Кремле пока не объявляли окончательного решения об участии главы государства в мероприятии.