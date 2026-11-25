Зима больших решений: Генерал оценил перспективы завершения СВО за три месяца
Генерал Гурулёв допустил завершение СВО в течение трёх месяцев
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Условия для завершения специальной военной операции в течение ближайших трёх месяцев уже сложились, считает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. Своей оценкой перспектив урегулирования украинского конфликта он поделился в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград».
Поводом для обсуждения стала статья учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева «Зима нашей Победы». Автор назвал декабрьский саммит G20 в Майами последним серьёзным шансом на дипломатическое урегулирование конфликта. В случае провала переговоров Малофеев призвал усилить военное давление на Киев, пока европейские страны не успели нарастить производство вооружений и объёмы помощи Украине.
«Сегодня для этого есть все условия», — подчеркнул генерал.
Особое значение Гурулёв придал итогам встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Он предположил, что стороны могли достичь договорённостей, содержание которых пока не раскрыли публично.
Важным показателем продвижения мирного процесса генерал считает возможное участие российского президента в саммите G20, который состоится 14–15 декабря в Майами. По мнению Гурулёва, Путин отправится в США, если переговоры по Украине будут развиваться успешно. В Кремле пока не объявляли окончательного решения об участии главы государства в мероприятии.
Ранее Андрей Гурулёв высказал предположение о содержании переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По мнению генерала, американский лидер заинтересован в сотрудничестве с Москвой и Пекином в противостоянии глобалистам.