Переломный момент в конфликте на Украине наступит в ближайшее время, считает сенатор Владимир Джабаров. По мнению парламентария, ключевым событием станет согласие Киева на условия Москвы, заявил он «Газете.ru».

Джабаров связал продолжительность боевых действий с военной поддержкой Украины со стороны стран НАТО. По его оценке, именно помощь западных союзников позволяет Киеву продолжать противостояние.

«Перелом — это обстоятельства, когда Украина сядет за стол переговоров и примет наши условия», — подчеркнул сенатор.

Среди других признаков перелома парламентарий выделил переход под полный контроль Москвы территорий, которые Россия включила в свой состав в 2022 году. Кроме того, Джабаров указал на необходимость разработки новой архитектуры безопасности всей Европы.