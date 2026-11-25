Перелом близко? В Совфеде назвали главное условие для завершения конфликта на Украине
Сенатор Джабаров ожидает скорого перелома в конфликте на Украине
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Переломный момент в конфликте на Украине наступит в ближайшее время, считает сенатор Владимир Джабаров. По мнению парламентария, ключевым событием станет согласие Киева на условия Москвы, заявил он «Газете.ru».
Джабаров связал продолжительность боевых действий с военной поддержкой Украины со стороны стран НАТО. По его оценке, именно помощь западных союзников позволяет Киеву продолжать противостояние.
«Перелом — это обстоятельства, когда Украина сядет за стол переговоров и примет наши условия», — подчеркнул сенатор.
Среди других признаков перелома парламентарий выделил переход под полный контроль Москвы территорий, которые Россия включила в свой состав в 2022 году. Кроме того, Джабаров указал на необходимость разработки новой архитектуры безопасности всей Европы.
Накануне президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил наступление переломного момента в украинском конфликте в 2027 году. Свой прогноз он связал с экономическим положением России, международным давлением на Москву и способностью Украины пережить предстоящую зиму.