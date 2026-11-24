Переломный момент в украинском конфликте может наступить весной или летом 2027 года. Такое предположение президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал в интервью агентству Reuters.

Латвийский лидер связывает свой прогноз с экономическим положением России и усилением международного давления на Москву. При этом, по его мнению, многое будет зависеть от способности Украины пережить предстоящую зиму.

Среди основных трудностей Киева Ринкевичс назвал повреждение энергетической инфраструктуры и последствия холодов. Он также заверил, что европейские государства продолжат оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

Кроме того, президент Латвии выразил сомнения в заинтересованности Москвы в прекращении конфликта. Интервью состоялось 23 ноября в Нью-Йорке, куда политик прибыл в связи с председательством Латвии в Совете Безопасности ООН.

Тем временем в Евросоюзе продолжаются споры о финансировании Киева. Ещё 18 ноября Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительные 45 миллиардов евро на 2027 год сверх ранее согласованного кредитного пакета. При этом расходы ЕС на обслуживание украинских займов в следующем семилетнем бюджетном периоде могут достигнуть 60 миллиардов евро.

На этом фоне постоянные представители 27 государств Евросоюза не смогли согласовать проект бюджета на 2028–2034 годы накануне внеочередного саммита, запланированного на 26–27 ноября.