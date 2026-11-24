Постоянные представители всех 27 стран Евросоюза не смогли договориться по проекту семилетнего бюджета на 2028–2034 годы. Переговоры накануне внеочередного саммита ЕС, запланированного на 26–27 ноября, продолжались три часа и сопровождались обменом резкими репликами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Это может быть кровавый саммит», — предупредил один из собеседников издания.

Камнем преткновения вновь стал объём расходов общеевропейской казны. Государства Северной Европы требуют дальнейшего сокращения бюджета, тогда как страны юга и востока считают предусмотренное финансирование недостаточным. Некоторые восточноевропейские государства также выступают против введения новых налогов.

Председатель Евросовета Антониу Кошта ещё 21 ноября предложил сократить расходы ЕС на 204 миллиарда евро относительно первоначального проекта Еврокомиссии. Под сокращение могут попасть программы развития регионов, науки и образования. При этом для Украины в финансовом плане сохранили 100 миллиардов евро.

Как ранее сообщал Life.ru, канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета, если все участники объединения не согласятся финансировать Киев. Инициатива вызвала возражения даже среди союзников Украины — Финляндии и Эстонии.