Начало специальной военной операции заставило Запад раскрыть свои намерения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, европейские страны требуют перемирия на Украине, но не предлагают долгосрочного урегулирования конфликта.

«Вынужденное начало специальной военной операции, конечно, заставило Запад раскрыть все свои карты», — заявил глава МИД на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего».

Лавров обратил внимание на заявления европейских политиков о необходимости немедленно остановить боевые действия. При этом, как утверждает министр, они одновременно говорят о планах развернуть на украинской территории свои военные контингенты и создать базы после установления перемирия.

«Причём тут же говорят, что вслед за перемирием — никакого долгосрочного урегулирования, просто остановите боевые действия, а они тут же развернут свои контингенты, создадут на Украине военные базы. Это не скрывается», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, европейские государства с такими планами одновременно добиваются участия в переговорах по Украине, которые сейчас проходят между Россией, США и Украиной. Министр также поставил под сомнение смысл предлагаемой европейцами «стабилизации», если за ней не последует полноценное политическое урегулирование.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров обвинил ЕС в попытках добиться передышки для Украины, чтобы продолжить военную поддержку Киева. Глава МИД связывал стремление европейских стран участвовать в переговорах с желанием повлиять на условия будущего урегулирования.