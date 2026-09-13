Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Черняков, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, в результате успешных действий группировки войск населенный пункт перешел под контроль российских сил, рубежи обороны противника были прорваны.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие ВС РФ продолжают укреплять занятые позиции на данном участке фронта и развивать наступление на Харьковском направлении.

Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области. Населённые пункты были взяты под контроль силами группировки войск «Север».