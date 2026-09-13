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Опубликовано 13 сентября, 07:49

Российская армия выбила противника: Черняков перешёл под контроль подразделений ВС РФ

Минобороны РФ: Черняков перешёл под контроль российских войск

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Черняков, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, в результате успешных действий группировки войск населенный пункт перешел под контроль российских сил, рубежи обороны противника были прорваны.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие ВС РФ продолжают укреплять занятые позиции на данном участке фронта и развивать наступление на Харьковском направлении.

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Оксана Попова
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