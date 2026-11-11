Российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Спиридон», ранее известную как «Терминатор», оснастили новой защитой от беспилотников. Дополнительный сетчатый экран прикрывает боевой модуль от атак сверху. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».

Вокруг вооружения машины установили лёгкую конструкцию из стального каркаса и металлической сетки. Предполагается, что при попадании дрона она сможет вызвать преждевременный подрыв его боевой части, снизив вероятность повреждения основной брони.

До этого «Спиридоны» оснащали более компактным защитным навесом, который военные называют «мангалом». Он прикрывал преимущественно крышу боевого модуля, тогда как новая конструкция охватывает большую площадь. При этом значительная часть корпуса бронемашины уже защищена комплексом динамической защиты «Реликт». Дополнительный сетчатый экран предназначен прежде всего для противодействия беспилотникам, атакующим уязвимые участки техники.

БМПТ создана на базе танка Т-90А. В её арсенал входят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемёт, противотанковые управляемые ракеты «Атака» и гранатомёты АГС-17. Название «Спиридон» машина получила в июне 2026 года. До этого она была известна как «Терминатор». Решение о переименовании приняли по инициативе сотрудников «Уралвагонзавода» и экипажей бронетехники.