Ростех разработал мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель» на автомобильном шасси. Теперь боевой модуль вместе с радиолокационными и оптическими системами обнаружения воздушных целей размещён на колёсной платформе. Об этом сообщили в госкорпорации.

Главное преимущество новой модификации — возможность быстро перебрасывать комплекс между объектами, которым требуется защита от воздушных атак. В Ростехе рассчитывают, что подвижная «Цитадель» также расширит возможности мобильных огневых групп.

Изначально комплекс создавался для прикрытия стационарных объектов. Он оснащён 30-миллиметровой пушкой и использует специальные снаряды с программируемым подрывом. Такие боеприпасы взрываются в рассчитанной точке рядом с воздушной целью, поражая её осколками.

По утверждению разработчика, стационарная версия «Цитадели» уже подтвердила свои характеристики в боевых условиях. В Ростехе сообщили, что система способна поражать беспилотники различных типов и крылатые ракеты.