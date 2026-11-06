«Цитадель» встала на колёса: Ростех создал подвижный комплекс против воздушных атак
Ростех разработал мобильную версию комплекса «Цитадель» на автошасси
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Ростех разработал мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель» на автомобильном шасси. Теперь боевой модуль вместе с радиолокационными и оптическими системами обнаружения воздушных целей размещён на колёсной платформе. Об этом сообщили в госкорпорации.
Главное преимущество новой модификации — возможность быстро перебрасывать комплекс между объектами, которым требуется защита от воздушных атак. В Ростехе рассчитывают, что подвижная «Цитадель» также расширит возможности мобильных огневых групп.
Изначально комплекс создавался для прикрытия стационарных объектов. Он оснащён 30-миллиметровой пушкой и использует специальные снаряды с программируемым подрывом. Такие боеприпасы взрываются в рассчитанной точке рядом с воздушной целью, поражая её осколками.
По утверждению разработчика, стационарная версия «Цитадели» уже подтвердила свои характеристики в боевых условиях. В Ростехе сообщили, что система способна поражать беспилотники различных типов и крылатые ракеты.
Ранее Life.ru рассказывал о первой презентации «Цитадели», состоявшейся в мае 2026 года на Международном форуме по безопасности. В сентябре комплекс впервые представили зарубежной аудитории на авиасалоне в Египте. Позднее Ростех сообщил о снижении расхода боеприпасов при уничтожении беспилотников благодаря новой системе управления огнём. А Минобороны РФ объявило о поступлении комплексов «Цитадель» и «Зубр» в подразделения ПВО.
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