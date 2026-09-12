Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдёт 14–16 сентября в Хьюстоне. В неё войдут представители Минэнерго, МИД и Минприроды РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики в рамках американского председательства в G20 в Хьюстоне 14–16 сентября», — написал дипломат.

Основными темами переговоров станут энергетическая безопасность, доступность ресурсов и надёжность снабжения. Участники обсудят растущие потребности в энергии на фоне цифровизации, урбанизации и повышения уровня жизни в странах глобального Юга.

По словам Бердыева, всё более востребованными становятся российские подходы к формированию энергобаланса. Речь идёт о технологической нейтральности, использовании ископаемого топлива, развитии газовой отрасли и мирного атома.

Официальное название мероприятия — встреча министров по вопросам энергетического изобилия. Даты и место её проведения указаны в календаре американского председательства в G20.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидер РФ Владимир Путин напомнил европейским странам об их требовании перейти от долгосрочных контрактов на российский газ к рыночному ценообразованию. По словам президента, Москва предупреждала партнёров о возможном росте стоимости топлива.