Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела из Объединённых Арабских Эмиратов в Москву после двухдневных переговоров с представителями США и Украины. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Абу-Даби.

Трёхсторонние переговоры проходили 10–11 ноября и были посвящены урегулированию украинского конфликта. По итогам встречи Мединский сообщил о достижении договорённости между Москвой и Киевом по масштабному обмену военнопленными.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин получит подробный доклад о результатах переговоров в Абу-Даби. По словам Пескова, российский лидер получал информацию о ходе консультаций и до их завершения. При необходимости президент может лично встретиться с переговорщиками.