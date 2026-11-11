Российская делегация вылетела из Абу-Даби на родину
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела из Объединённых Арабских Эмиратов в Москву после двухдневных переговоров с представителями США и Украины. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Абу-Даби.
Трёхсторонние переговоры проходили 10–11 ноября и были посвящены урегулированию украинского конфликта. По итогам встречи Мединский сообщил о достижении договорённости между Москвой и Киевом по масштабному обмену военнопленными.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин получит подробный доклад о результатах переговоров в Абу-Даби. По словам Пескова, российский лидер получал информацию о ходе консультаций и до их завершения. При необходимости президент может лично встретиться с переговорщиками.
Больше новостей о переговорах по Украине и международной дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.