Российская фигуристка Горбачёва выиграла турнир Budapest Trophy в Венгрии

Российская фигуристка Алина Горбачёва одержала победу на международном турнире серии «Челленджер» Budapest Trophy, завершившемся 18 октября в Венгрии. По сумме короткой и произвольной программ 19-летняя спортсменка набрала 203,35 балла, опередив ближайшую соперницу более чем на 23 балла. На соревнованиях россиянка выступала в нейтральном статусе.

В произвольной программе Горбачёва исполнила несколько тройных прыжков, включая флип, риттбергер, лутц и сальхов, а также каскад из двойного акселя и тройного тулупа. При этом избежать ошибок не удалось: фигуристка упала при исполнении сложной прыжковой комбинации. Тем не менее запаса после короткой программы хватило для уверенной победы.

Серебряную медаль завоевала представительница Румынии Юлия Саутер, получившая 179,92 балла. Третье место заняла швейцарка Кимми Репонд с результатом 178,86 балла.

Победа в Будапеште также позволила Горбачёвой подняться на третью строчку резервного списка участниц этапов международной серии Гран-при ISU. Выше неё располагаются Александра Игнатова (Трусова) и Аделия Петросян. При этом попадание в резерв не гарантирует приглашения на соревнования.

Для бронзового призёра чемпионата России 2025 года выступление в Венгрии стало важным этапом возвращения на международную арену после травмы колена. Несмотря на допущенную ошибку, спортсменка сумела сохранить лидерство, захваченное ещё по итогам короткой программы.