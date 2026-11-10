Российская велогонщица Ангелина Новолодская завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр в Дакаре. В индивидуальной шоссейной гонке с раздельным стартом 10 ноября она проехала 8,5 километра за 11 минут 43,65 секунды.

Золото выиграла Анель Ташбай из Казахстана с результатом 11 минут 32,57 секунды. Серебро досталось словачке Каролине Хайдуковой, которая прошла дистанцию за 11 минут 37,62 секунды.

«Стартовала и сразу почувствовала тяжесть в ногах», — рассказала Новолодская пресс-службе ОКР. Велогонщица предположила, что ей не хватило времени восстановиться после предыдущего старта.

Для Новолодской это вторая медаль в Дакаре. 8 ноября она выиграла групповую гонку на шоссе. По данным ОКР, её бронза стала 11-й наградой российской команды на этих Играх.

Ранее Life.ru сообщал о составе российской команды на юношеской Олимпиаде. В Дакаре Россию представляют 13 спортсменов. Они выступают под национальным флагом.